Motoristas de aplicativo protestam em São Carlos contra a regulamentação do serviço

Motoristas e motociclistas de aplicativo realizam na manhã desta terça-feira uma manifestação em São Carlos em protesto contra ao quanto ao que vem sendo discutido e proposto no Projeto de Lei 12/2024.

O PL tramita em regime de urgência, na Câmara dos Deputados, em Brasília, e propõe regulamentar a atividade de motorista de aplicativos.

De acordo com um dos organizadores, autônomo é aquele que presta seu serviço sem qualquer interferência de terceiros. Diz ainda que na proposta do governo, o motorista não teria autonomia nenhuma, a não ser ligar e desligar o aplicativo quando desejar. “Desculpe, mas isso não é autonomia”, ponderou.

Segundo ele, só o fato da hora trabalhada ser contada apenas quando um passageiro está embarcado, mostra a ausência de autonomia, porque para se trabalhar 8 ou 12 horas, muitas vezes o motorista fica até 18 horas na rua.

Os motoristas se reuniram no distrito industrial e em seguida saíram em comboio com buzinaço pelas principais ruas e avenidas de São Carlos. O movimento também acontece em outras cidades do país.

