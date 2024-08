Motorista de aplicativo afirma que teve o carro danificado por cavalos que escaparam de evento

SIGA O SCA NO

Um motorista de aplicativo afirma que seu veículo foi danificado por cavalos soltos durante um evento equestre na madrugada do dia 11 de agosto, por volta das 2h25. Segundo o relato da vítima, os animais invadiram a rodovia em frente à fábrica da Volkswagen, na contramão, causando um grande susto e danos significativos ao seu carro.

O motorista afirma ter tentado desviar dos animais, mas foi atingido no farol esquerdo e em toda a lateral do veículo. "Eu estou sem trabalhar, com compromissos que não consigo honrar e contas para pagar. Fiz B.O. online, mas o sistema está instável e não consigo finalizar", desabafa o motorista.

De acordo com o relato, o motorista precisou realizar reparos no motor, câmbio, suspensão e pneus, e os custos estão sendo pagos com o cartão de crédito da esposa. Diante da situação, a vítima questiona a quem recorrer para ser ressarcido pelos danos causados ao seu Fiat Uno.

O CASO

Os animais escaparam durante o evento "Top 3 Tambores Top Ranch" após soltura de fogos de artificio no recinto que fica nas margens da estrada do Broa. Na fuga, atropelaram um Guarda Municipal que precisou ficar internado e passar por cirurgia. Assustados, os cavalos invadiram a rodovia, levando perigo aos motoristas.

Leis federais, estaduais e municipais proíbem a soltura de fogos de artificio em eventos com a presença de animais. A Prefeitura culpa a dupla sertaneja Bruno e Barretto pela queima dos fogos, inclusive suspendeu o pagamento do cachê dos artistas. A dupla, por sua vez, diz que não tinha conhecimento da lei e que não houve fiscalização por parte do poder público municipal.

