Motoboy morto em acidente em 2022 é homenageado no Cidade Aracy

Nenê será lembrado eternamente: pista de skate leva seu nome - Crédito: Divulgado

Saiba Mais Polícia Motoboy de São Carlos morre após sofrer acidente na região de Ribeirão Preto

Uma solenidade oficial, que ficará marcada para a posteridade, que contou com a presença de familiares, amigos e autoridades municipais, homenageou o motoboy Vinícius Nunes Lucas (Nenê), que morreu no dia 18 de março de 2022, ao se envolver em um acidente na rodovia Antonio Machado Sant’Ana (SP-255), em Ribeirão Preto.

Na época, Nenê (como era conhecido), tinha 20 anos de idade e na tarde deste domingo, 15, aconteceu um evento que contou com a presença de grafiteiros e ao som de hip-hop, uma imagem do motoboy foi pintada em um dos muros do Centro da Juventude Lauriberto José Reys, no Cidade Aracy, mais precisamente na pista de skate que irá levar o nome do homenageado.

Leia Também