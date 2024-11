Mostra de jogos e palestras com profissionais da indústria de games: participe do USP Game Link

Um evento gratuito para integrar a comunidade de desenvolvimento de jogos agitará a USP São Carlos nos dias 23, 24 e 29 de novembro. É quando acontecerá a 7ª edição do USP Game Link, encontro aberto a todas as pessoas interessadas em saber mais sobre a indústria de games no Brasil, que reunirá pesquisadores, empreendedores, desenvolvedores independentes e entusiastas no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).

“Nosso objetivo é celebrar a produção cultural brasileira da décima arte e expor nossos trabalhos para o público, bem como divulgar experiências e conhecimentos para estudantes e interessados em desenvolver suas habilidades em desenvolvimento de jogos”, explica Bernardo Maia Coelho, um dos coordenadores da iniciativa. Este ano, o evento é organizado pelo grupo de extensão Fellowship of The Game (FoG), do ICMC, em parceria com o grupo Game, Art, Music and Software (GAMSo) da UFSCar.

No sábado e domingo, dias 23 e 24, a partir das 14 horas, acontecerão oito palestras e uma roda de conversa no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano. Tudo será transmitido ao vivo pelo canal do FoG no YouTube: www.youtube.com/@FellowshipoftheGame.

Entre os temas que serão tratados estão a história por trás da maior empresa de jogos da América Latina (Wildlife: do 0 a 3 bilhões de downloads); estratégias de monetização (Arquitetando sistema de monetização para jogos mobile); criação de narrativas dinâmicas em jogos por meio da aplicação de modelos de inteligência artificial para processamento de linguagem natural em larga escala (Aplicação de LLM em narrativas dinâmicas). Confira a programação completa no site do evento: https://ugl.icmc.usp.br.

Já na sexta-feira, dia 29, as atividades prosseguem com uma mostra de jogos no Hiperespaço Gilberto Francisco Loibel, que fica no vão da Biblioteca Achille Bassi no ICMC. Durante a mostra, serão exibidos jogos criados pelos grupos de extensão que estão organizando o evento, além de jogos de estúdios independentes nacionais.

Leia Também