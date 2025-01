Morte do radialista e empresário Juquita completa 4 anos

O radialista Juquita: Juquita havia passado por uma cirurgia no coração e esteve internado durante 30 dias no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, capital, no final de 2019 - Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 completam-se 4 anos da morte do então proprietário da Rádio Intersom FM, Gerson Edson Toledo Piza, mais conhecido como Juquita. Ele tinha 74 anos e deixou os filhos Maria Beatriz Toledo Piza de Camargo Marques e Maria Elisa Machado Toledo Piza, além do neto Joaquim Eugenio e João Otávio. Juquita estava internado na Santa Casa e teve infecção generalizada.



Juquita havia passado por uma cirurgia no coração e esteve internado durante 30 dias no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, capital, no final de 2019.

HISTÓRIA- De acordo com o jornalista Cirilo Braga, os Toledo Piza apaixonaram-se pelo radialismo pelas mãos de seu tio Leôncio Zambel, criador da Rádio Progresso, inaugurada em 4 de abril de 1958 com participação de Vicente Camargo. Aos 14 anos, Juquita era operador de áudio na Rádio Progresso. Logo participava também das transmissões de jogos do Esporte Clube Bandeirantes e acompanhava as partidas de basquete na fase gloriosa do time do São Carlos Clube.

Anos depois, Gerson e Geraldo faziam parceria na emissora, onde Gerson, apelidado de Juquita na infância, apresentava a Voz Sertaneja e o programa Prelúdio à Noite São-carlense.



Nos anos 1970 os irmãos montaram a empresa Topiza, que comercializava horários da rádio e num estúdio de gravação produzia comerciais para as emissoras da cidade e região. Acalentavam sonhos que começaram a se materializar a partir de quando pelas mãos do amigo Coriolano Meireles conheceram o radialista Helio Rocha, da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, que vendia Long Plays com sucessos mais recentes saídos das gravadoras. Rocha trouxe como novidade cartucheiras para inserção de vinhetas comerciais, efeitos especiais e músicas que davam agilidade à programação da rádio.



Em pouco tempo constituíram a Topmaster, que passou a fabricar o produto em São Carlos destinado a emissoras de rádio e TV, abrindo caminho para o que se tornou possível em 1981, quando ao lado de Marco Antonio, associaram-se ao amigo Coriolano que obteve uma concessão de rádio. Surgia a Intersom FM, oficialmente inaugurada em agosto de 1982, logo assumida pelos irmãos que adquiram as cotas da emissora e a desenvolveram.

Juquita criou o Jornal da Intersom, que realizou durante algumas décadas a cobertura dos fatos jornalísticos de São Carlos e região, e mais tarde o Intersom Debates, veiculado todas as manhãs. Nos primeiros anos teve a participação de Geraldo Eugênio, que faleceu em 1991, aos 48 anos, deixando muita saudade. Gerson permaneceu como condutor até emissora até novembro de 2019, quando vendeu o prefixo 103.9 MHz para a EPTV, que iniciou as operações da Rádio CBN

HOMENAGEM - A Prefeitura de São Carlos inaugurou no dia 20 de agosto de 2021, o Complexo Viário Gerson Edson Toledo Piza-Juquita, localizado ao lado do antigo Kartódromo, no bairro Cidade Jardim. No local, foi construída uma ponte e houve a retirada do semáforo.



De acordo com o Secretário de Transporte e Trânsito, Coca Ferraz, o pedido para que o nome da obra homenageasse Juquita partiu do prefeito Airton Garcia, que estará presente na inauguração. Além disso, o então secretário salientou que as obras melhoraram bastante a fluidez do trânsito na região.

