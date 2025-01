Moradores se unem para revitalizar praça no bairro Jardim de Cresci

Compartilhar no facebook

Morador corta grama na praça - Crédito: divulgação

Na manhã deste sábado, moradores do bairro Jardim de Cresci se reuniram em um esforço coletivo para limpar a praça “Professora Maria Anézia Baltazar de Oliveira”, localizada na rua Mário Gaspar.

O mato alto que tomava conta do espaço foi cortado pelos voluntários, que decidiram agir para melhorar as condições do local.

Segundo um dos moradores envolvidos, a iniciativa é fundamental para a conservação da praça e para a saúde da comunidade. "Além de conservar a praça, ajuda também na manutenção da limpeza, impedindo a proliferação de animais como aranhas, escorpiões e o mosquito da dengue, entre outros males", destacou.

