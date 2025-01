Moradores se unem para revitalizar praça em Santa Eudóxia

Compartilhar no facebook

Na manhã de ontem (24), moradores de Santa Eudóxia se reuniram em um esforço coletivo para limpar a praça, localizada na rua Roque José Florêncio, que fica próximo a Rodoviária

O mato alto que tomava conta do espaço foi cortado pelos voluntários, que decidiram agir para melhorar as condições do local.

Em contato com o SCA, uma das moradoras envolvidas disse: "Os pais e mães estão fazendo a limpeza, porque tá aparecendo cobras, jararaca, onde as crianças brincam, eu moro em santa Eudóxia e a prefeitura não faz limpeza aqui , isso é revoltante, desabafou."

