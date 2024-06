Moradores reclamam de falta de água em São Carlos; SAAE alega problemas por causa da estiagem

SIGA O SCA NO

Torneira - Falta de água - Crédito: Agência Brasil

Moradores de alguns bairros de São Carlos, principalmente na região da Vila Nery, entraram em contato com o site São Carlos Agora para reclamar da falta de hoje neste sábado e nos últimos dias.

Em nota, o SAAE alegou problemas pontuais devido a diminuição da capacidade dos reservatórios devido estiagem prolongada. Confira nota na integra:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) esclarece que o desabastecimento pontual registrado na grande região da Vila Nery, há alguns dias, se deve, em grande medida, por causa da diminuição da capacidade dos reservatórios em função da estiagem prolongada (quase 50 dias sem chuva, uma das mais graves dos últimos 15 anos), e o elevado consumo em decorrência das altas temperaturas.

É pertinente registrar que no Centro de Captação do Espraiado, responsável por 27% da água captada para abastecer São Carlos inteira, há uma redução considerável. Em junho de 2023, para se ter ideia, a vazão do Centro era de 13.508 metros cúbicos por dia, ou 153,3 litros por segundo. Já agora, em junho de 2024, a vazão está 11.670 metros cúbicos por dia, ou 135,1 litros por segundo. A redução, portanto, é de significativos 13,6% na captação de água.

O SAAE informa, também, que está com três carretas-pipa abastecendo emergencialmente a grande Vila Nery, além de uma carreta-pipa abastecendo a região do Parque Industrial, próximo ao Serasa.

Leia Também