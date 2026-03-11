(16) 99963-6036
quarta, 11 de marÃ§o de 2026
Cidade

Moradores reclamam de acÃºmulo de lixo em ponto de coleta na Estrada da BabilÃ´nia

11 Mar 2026 - 08h33Por Jessica Carvalho R
Moradores reclamam de acúmulo de lixo em ponto de coleta na Estrada da Babilônia -

Moradores da região da Estrada da Babilônia, nas proximidades da Fazenda Sapé, voltaram a reclamar da situação de um ponto de coleta de lixo que estaria sem atendimento regular há cerca de três meses.

Segundo relato encaminhado à reportagem, diversas solicitações de limpeza, já teriam sido feitas, porém, até o momento, nenhuma providência teria sido tomada para normalizar a coleta no local.

De acordo com o morador que fez a denúncia, o acúmulo de resíduos tem aumentado com o passar do tempo, gerando preocupação entre as pessoas que passam pela região. Além do aspecto visual negativo, a situação também pode favorecer o aparecimento de insetos, mau cheiro e outros problemas relacionados à saúde pública.

 

 

 

