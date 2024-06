Moradores esperam há 1 ano inauguração de praça no Samambaia

SIGA O SCA NO

Cartazes foram afixados no alambrado - Crédito: Whatsapp SCA

Cartazes com frases como “Férias na Praça”, “Abre logo”, “A praça é pública”, foram afixadas em um alambrado que tem um portão trancado a cadeado. Tais frases mostram a indignação de moradores do Samambaia Residencial que seriam os principais beneficiados de uma área de lazer denominada “Espaço Por do Sol”, mas que permanece fechada há mais de um ano.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, o espaço não foi construído pelo município e sim por uma construtora como contrapartida pela realização de um condomínio na cidade.

Segundo um morador que entrou em contato com o São Carlos Agora nesta quarta-feira (12), o local que conta com quadra esportiva e outros dispositivos de lazer e que deveria estar sendo utilizado por famílias para momentos de descontração e praticas esportivas permanece fechado há mais de um ano e começou a se deteriorar. “Sem contar que crianças pulam o alambrado. Isso causa revolta, pois a demora para a abertura está sendo absurda”, disse.

