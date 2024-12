Moradores do Ipê Mirim temem desmoronamento das casas

Menos de um mês após a entrega das suas casas, os moradores do Bairro Ipê Mirim, módulo 4, estão com medo de que as habitações desmoronem. O temor se deve à erosão causada pelas chuvas dos últimos dias que está consumindo um barranco de três metros de altura que não tem um muro de arrimo ou taludes que evitem que as chuvas venham a levar a terra que existe entre o barranco e as casas.

Segundo os moradores, este problema representa um risco significativo e para a segurança estrutural do residencial. Eles pediram uma vistoria técnica da Defesa Civil para avaliar os risco. Todos compraram a casa na planta e afirmam desconhecer a obrigação de fazer as obras de contenção dos barrancos.

“Eles não avisaram que teriam esse muro de arrimo pra fazer. Pegamos a casa e eles garantiu que teria segurança e agora não estão dando assistência para o povo." disse o morador.



O SCA entrou em contato com o proprietário da construtora RPS, responsável pelo empreendimento. Ele informou que "a responsabilidade é dos proprietários, tanto dos muros de arrimo quanto dos muros de fechamento".