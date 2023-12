SIGA O SCA NO

torneira falta água - Crédito: Agência Brasil

Moradores do grande Cidade Aracy, Antenor Garcia, entraram em contato com a redação do São Carlos Agora informando que continuam sem água.

Segundo moradores, desde semana passada estão sem água. Se volta, acaba em seguida.

O SCA entrou em contato com o SAAE na tarde de ontem (20) e até o momento não tivemos resposta.

