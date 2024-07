Moradores de São Carlos relatam ter sentido tremor de terra

Condomínio Parque das Águas - Crédito: reprodução Google

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que na noite desta quinta-feira (18) foram registrados leves tremores em diferentes regiões da capital paulista e no interior. Em São Carlos, moradores de um no Parque das Árvores, região do Parque Sabará, relataram ter sentido um leve tremor de terra por volta das 22h29.

O fenômeno é reflexo do terremoto ocorrido na região norte do Chile e na Argentina, a mais de 100 km de profundidade, de acordo com o Centro de Sismologia da USP

Os especialistas destacam ainda que os tremores sentidos na cidade de São Paulo são de baixa intensidade e apresentam mínimos riscos de danos. Até o momento, não há registro de vítimas ou ocorrências relacionadas ao evento.

A Defesa Civil do Estado continua monitorando a situação.

Leia Também