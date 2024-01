Moradores reclamam de falta de água em bairros de São Carlos

SIGA O SCA NO

torneira falta água - Crédito: Agência Brasil

Moradores de bairros de São Carlos, como Cidade Aracy, Antenor Garcia, São Carlos 3 e Santa Felícia, continuam sem água desde a semana passada.

Segundo os moradores, a água chega por alguns minutos e depois acaba. Em alguns casos, a água não chega nem a chegar nas casas.

"Eu pelo menos tenho um filha de 2 anos autista preciso lavar as coisas as roupas não tem água ninguém toma providências", disse uma moradora do Cidade Aracy.

"Nós moradores ficaremos sem a nossa higiene até amanhã? Mais de uma semana que não conseguimos nem tomar um banho direito", reclamou uma moradora do Santa Felícia.

