Moradores continuam reclamando da falta de água; SAAE alega problemas por causa da estiagem

Moradores de alguns bairros de São Carlos, principalmente na região do Jacobucci, Vila São José, Cidade Aracy, entraram em contato com o site São Carlos Agora para reclamar da falta desde o último sábado (17).

Em nota, o SAAE alegou problemas pontuais devido a diminuição da capacidade dos reservatórios devido estiagem prolongada. Confira na integra:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) esclarece que o desabastecimento pontual registrado na grande região da Vila Nery, há alguns dias, se deve, em grande medida, por causa da diminuição da capacidade dos reservatórios em função da estiagem prolongada e o elevado consumo em decorrência das altas temperaturas.

É pertinente registrar que no Centro de Captação do Espraiado, responsável por 27% da água captada para abastecer São Carlos inteira, há uma redução considerável. Em junho de 2023, para se ter ideia, a vazão do Centro era de 13.508 metros cúbicos por dia, ou 153,3 litros por segundo. Já agora, em junho de 2024, a vazão está 11.670 metros cúbicos por dia, ou 135,1 litros por segundo. A redução, portanto, é de significativos 13,6% na captação de água.

