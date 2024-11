Moradores afirmam que ruas no Aracê de Santo Antonio estão intransitáveis

Moradores reclamam das más condições de transitar no Aracê de Santo Antonio - Crédito: Marcos Escrivani

"Está complicado dirigir qualquer veículo. Além do barro, muitos buracos". Com esta frase, um morador do Aracê de Santo Antonio entrou em contato com o São Carlos Agora e criticou o estado das ruas do bairro, principalmente da Avenida Vicente Massucio Neto, principal via de acesso. "Está intransitável em toda sua extensão", reclamou.

Na manhã desta segunda-feira, 11, o portal ouviu o reclamante que é leitor e trabalha como caminhoneiro. "Está difícil a gente dirigir aqui", disse. "Teve político que me disse que algumas vias seriam asfaltadas", emendou.

Promessas à parte, o morador disse que as chuvas dos últimos dias deixaram as ruas em péssimo estado. "Há muito buraco. Alguns encoberto pelas águas. Outros grandes que podem danificar os carros", disse.

Segundo ele, passar as máquinas seria adiar o problema. Colocar pedriscos, também não ajudaria muito. Como aqui é um bairro de São Carlos e quem reside paga impostos, o correto é asfaltar. O problema seria resolvido e esta é a reivindicação dos moradores. Que seja asfaltado. Essa é, aliás, promessas de políticos que são feitas há vários anos, mas nunca são cumpridas", lamentou.

