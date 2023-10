Moradores afirmam que obras estão abandonadas no Lagoa Serena

Obra estaria abandonada a aproximadamente três meses, segundo moradores - Crédito: Divulgação

Moradores residentes na rua Gastão Vidigal, no Núcleo Residencial Silvio Villari (Lagoa Serena), entraram em contato com o São Carlos Agora e não esconderam sua indignação ao relatarem que teriam obras abandonada na via em questão.

Funcionários municipais teriam ido até o local e depois que abriram o asfalto e executaram o serviço, jogaram pedras e depois disso não se vê mais ninguém na obra (asfaltar novamente).

Revoltados, disseram via WhatsApp que recebem contas de água com valores “absurdos” por ter que lavar as casas com frequência. “Temos crianças com problemas respiratórios enfrentando muitas dificuldades, além de muita sujeira e poeira. Não podemos nem abrir as janelas das casas nesse calor absurdo. Já está indo para uns 3 meses esse abandono”, denunciaram.

Ainda relatam os moradores que motoristas passam pelo local em alta velocidade jogando mais sujeira nas casas. “No local não tem sinalização visível para os carros, já que há terra e areia. Nós, moradores, estamos pedindo ajuda. Está um descaso total. Abandonaram a obra e não vieram asfaltar”, finalizou um dos reclamantes.

