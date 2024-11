Moradores afirmam que Ipê Mirim está infestado de escorpiões

Escorpião é capturado no Ipê Mirim e moradora pede ajuda - Crédito: Divulgação

“Não pode nem abrir as janelas e portas que já entram para dentro de casa”. Com esta frase, uma dona de casa tentou definir a gravidade do problema que atravessam no Residencial Ipê Mirim.

Ela reside no módulo 4 e afirmou na tarde desta segunda-feira, 25, que o bairro está infestado de escorpiões.

“Em menos de uma semana, pelo menos três pessoas foram picadas no bairro”, denunciou.

Preocupada, a mulher disse que seu filho de cinco anos teria achado um escorpião no quarto onde dorme. “Graças a Deus nada aconteceu. Meu vizinho também matou um. Queria que a Prefeitura desse atenção e ajudasse a resolver o problema”, afirmou.

