Morador de São Carlos recebe o Prêmio CRQ-IV 2024

Em reunião ocorrida na última terça-feira, o Plenário do Conselho sancionou as avaliações das comissões julgadoras e definiu os trabalhos vencedores da edição 2024 do Prêmio CRQ-IV. Concurso público que busca estimular a pesquisa entre estudantes de química do estado de São Paulo, o prêmio é dividido nas modalidades Química de Nível Médio (cursos técnicos), Química de Nível Superior e Engenharia da Área Química. Os vencedores recebem prêmios em dinheiro e certificados.

Na modalidade Química de Nível Médio, o trabalho ganhador foi produzido pelos alunos Paulo Cláudio Claudino Júnior e Vitor Guilherme Domingues, do Cetec – Centro Educacional e Técnico de Araraquara. A pesquisa intitulada “Síntese de filmes como alternativa sustentável para aplicação de embalagem ativa antimicrobiana em frutos” foi orientada pelas professoras Daniela Vassalo Pereira e Patrícia Roberta Dametto Levada. A escola tem seu curso Técnico em Química cadastrado no Conselho desde 2006 e foi a primeira vez que ganhou o Prêmio CRQ-IV.

Produzido pela estudante Laura Barros Silva, do Instituo de Química da Universidade de Campinas, o trabalho “Síntese, caracterização e avaliação de antivirais de novos complexos de Pd(II) com aminoadamantanos contra arboviroses” foi o vencedor na modalidade Química de Nível Superior. A pesquisa foi orientada pelo professor Pedro Paulo Corbi, que ganhou pela segunda vez o Prêmio CRQ-IV. A primeira foi em 2018.

Por fim, a modalidade Engenharia da Área Química foi conquistada por Mariana Pontes Vieira, do Centro Universitário da FEI, de São Bernardo do Campo. Orientada pela professora Andreia de Araújo Morandim Giannetti, ela desenvolveu a pesquisa “Biossensores enzimáticos e aplicação na quantificação de compostos fenólicos em fluídos corporais sintéticos”. O trabalho, segundo destacou a professora Andreia Giannetti, teve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que financiou a bolsa de iniciação científica de Mariana. Órgãos de fomento como a Fapesp são fundamentais para o desenvolvimento de trabalhos de excelência, salientou a orientadora.

Premiação – Os alunos vencedores em cada modalidade receberão certificados e a importância de R$ 6 mil. Os orientadores também ganharão certificados e R$ 4 mil. Dos valores serão descontados os impostos pertinentes. Nos casos em que os trabalhos tiverem mais de um autor e/ou orientador, a premiação em dinheiro deverá ser dividida. As escolas de origem dos laureados receberão certificados.

A entrega dos prêmios ocorrerá no dia 21 de junho, a partir das 19h, na Assembleia Legislativa de São Paulo, local onde o CRQ-IV/SP realizará a cerimônia em comemoração ao Dia do Profissional da Química. A data oficial da Classe é 18 de junho.