O sorteio realizado no último domingo (20/04) pelo Hiper Saúde rendeu um grande prêmio para um apostador de São Carlos. Luiz Roberto V., morador do Jardim Cruzeiro do Sul, foi o sortudo que levou para casa uma casa e um Fiat Mobi 0km, com sugestão de uso no valor líquido de R$ 300 mil.

Além do prêmio principal, São Carlos teve mais três contemplados no Giro da Sorte, onde cada um faturou R$ 1.500. A sorte realmente sorriu para a cidade neste último sorteio.

