MLadies Day: aprimore seus conhecimentos em aprendizado de máquina durante evento da USP São Carlos

Que tal mergulhar no universo do aprendizado de máquina e da inteligência artificial, gratuitamente, com profissionais inspiradoras, em um ambiente que valoriza a troca de conhecimento e a inclusão? Na próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, a partir das 13 horas, acontece a segunda edição do MLadies Day, um evento que vai além do aprendizado técnico, proporcionando também voz e espaço às mulheres em uma área onde elas ainda são minoria.

Para participar do encontro, que é gratuito, não é necessário realizar inscrição. Idealizado pelo grupo de extensão DATA, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a iniciativa acontecerá presencialmente no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do Instituto. Mas, quem não puder comparecer presencialmente, também poderá acompanhar o evento ao vivo pelo canal do DATA no YouTube.

“Com o sucesso da primeira edição, realizada de forma virtual, as expectativas para o evento presencial são grandes. A proposta é aprofundar ainda mais as conexões entre participantes e especialistas, criando um ambiente acolhedor e seguro, em que as mulheres possam compartilhar experiências e aprender de forma ativa e valorizada”, explicam as organizadoras.

Voltado principalmente para quem já possui algum conhecimento prévio em aprendizado de máquina, o MLadies Day trará temas avançados da área, tais como: modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e processamento de linguagem natural (PLN). Já a palestra Manual de Sobrevivência na Pesquisa em Machine Learning fornecerá orientações valiosas para quem está começando na área.Entre as palestrantes confirmadas estão:

Helena de Almeida Maia (Unicamp): pesquisadora em PLN e visão computacional, com experiência em ética em inteligência artificial e tecnologias para a língua portuguesa.

Helena Caseli (UFSCar): fundadora do grupo Brasileiras em PLN e autora do livro gratuito Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português, voltado para mulheres interessadas no tema.

Luísa Balleroni Shimabucoro (ICMC): aluna do curso de Ciências de Computação e pesquisadora com experiência internacional em visão computacional e aprendizado de máquina.

Após as palestras, haverá uma roda de conversa, oferecendo um espaço para interação direta entre participantes e palestrantes, com troca de experiências e esclarecimento de dúvidas.

Além do grupo DATA, a 2ª edição do MLadies conta com a colaboração de outros grupos de extensão da USP São Carlos, como o Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE), o Women in Tech (WIT) e o Women in

Engineering (WiE). “Todo o processo de organização, desde o formato do evento até a comunicação com as convidadas, planejamento de divulgação e estratégias de marketing, foi conduzido por mulheres dessas iniciativas, refletindo o caráter colaborativo e inclusivo do evento”, finaliza a aluna Katiely Lacerda, que é integrante do DATA e cursa Sistemas de Informação no ICMC.

MyLadies Day

Quando: sexta-feira, 13 de setembro, a partir das 13 horas

Onde: auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC (bloco 6)

Transmissão ao vivo: canal do DATA no YouTube (www.youtube.com/c/DataICMC)

Dúvidas? Entre em contato pelo email data@icmc.usp.br ou pelo instagram @data_icmc

