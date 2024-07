Metalúrgicos da Tecumseh não aceitam proposta e paralisam atividades

Produção foi paralisada nesta quarta-feira -

Funcionários das duas plantas da Tecumseh paralisaram as atividades nesta quarta-feira (31). Segundo informações, eles não aceitaram a proposta ofertada pela direção da empresa. A informação da greve foi confirmada pelo SCA junto ao Sindicato dos Metalúrgicos.

No último domingo (28), os trabalhadores da Tecumseh aprovaram em assembleia, o aviso de greve para pressionar a empresa a negociar a data-base 2024 junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté.

Os pontos principais da pauta de reivindicações incluem reajuste salarial com reposição da inflação e o aumento real; reajuste no ticket alimentação; reajuste na PLR; redução de Jornada (40 horas semanais), sem redução do salário; e manutenção das cláusulas sociais; não a terceirização;

Em nota, a Tecumseh do Brasil Ltda. informou que ontem protocolou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos a contra pauta das reivindicações com as propostas. “Entendemos assim cumprir etapa importante nesse processo negocial que está em seu início, cuja data base é setembro, e reiteramos que mantemos o canal aberto ao diálogo construtivo de uma agenda importante para todos”.

Leia Também