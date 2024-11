Mesmo após dedetização, escorpiões continuam aparecendo na CEMEI "Homero Frei", afirmam pais

Escorpião encontrado na CEMEI - Crédito: Whatsapp SCA

“Não quero apavorar vocês, mas tenho que deixar todos cientes que estamos encontrando um número grande de escorpiões todos os dias. Alguns estão mortos (por causa da dedetização) mas ainda existem vários vivos. Hoje já encontramos vários na nossa escola. Por isso volto a reforçar a importância do sapato fechado e todos os dias mostro para as crianças os escorpiões e falo da importância de se eles verem sair de perto e chamar a professora imediatamente”. Este alerta foi dado por responsáveis pelo Cemei Homero Frei, no São Carlos 1, avisando da presença indesejada nos animais peçonhentos que invadiu a escola, colocando em risco os pequenos alunos.

Pais de alunos entraram em contato com o São Carlos Agora e cobraram mais rigor por parte do setor competente da Prefeitura Municipal, com inspeções regulares para que se evite um mal maior. “A infestação de escorpiões no Cemei está demais”, disse uma mãe de aluno. “Tenho duas crianças na escola e este aviso (no início da matéria) foi da própria professora estava alertando a gente”, reforçou.

Um dos pedidos da professora, foi para que os alunos vão de sapatos fechados no sentido de tentar minimizar a gravidade do problema.

Leia Também