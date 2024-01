O menino Matheus Vieira Pinheiro Dias da Silva, de 12 anos, que estava desaparecido desde ontem, foi encontrado durante a tarde desta sexta-feira (26).

Uma mulher que trabalha no Centro reconheceu o garoto após reportagem do SCA e o acolheu. Ela fez contato com uma tia que foi ao encontro do menino que aparentava estar bem. Ele não informou os motivos que o fizeram sair de casa.

