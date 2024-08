Meninas nas exatas: inscreva-se no processo seletivo do Women in Tech

SIGA O SCA NO

O grupo de extensão Women in Tech (WiT), do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o seu processo seletivo. O WiT busca incentivar mais mulheres a ingressarem nas áreas de ciência e tecnologia.

Podem se inscrever pessoas que se identificam com o gênero feminino, de qualquer curso de graduação e ano de ingresso. O processo seletivo, aberto até o dia 30 de agosto, tem uma única etapa, que é o preenchimento de um formulário eletrônico disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/0e58f.

A equipe do WiT é dividida em quatro grupos: eventos, financeiro, marketing e site. Mais detalhes sobre como funciona cada subdivisão podem ser encontrados no site do grupo.

Sobre o Women in Tech Vinculado ao ICMC, o grupo tem como missão incentivar a presença feminina nas áreas de ciências e tecnologia, que tradicionalmente são vistas como majoritariamente masculinas. Coordenado pela professora Sarita Bruschi, do Instituto, o grupo busca discutir a falta de representatividade feminina nesses espaços por meio da realização de eventos, reuniões e debates.

Leia Também