Meio ambiente vai recuperar mais de 80 áreas degradadas da cidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com o apoio das secretarias de Agricultura e Abastecimento, de Serviços Públicos e do SAAE, está realizando um projeto piloto de recuperação de áreas degradadas na cidade.

Na última quinta-feira (10/10) foi realizada a limpeza de uma área próxima ao Centro Equestre no Bairro Bela Vista, um ponto crítico de descarte irregular de resíduos, que além da limpeza recebeu o preparo do solo e o plantio de 70 mudas de árvores.

Foram mapeados 82 pontos de descarte irregular de resíduos, áreas degradadas que vão ser transformadas e recuperadas, evitando a contaminação do solo e o desequilíbrio ecológico.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Júnior Zanquim, destaca que resíduos descartados de forma inadequada podem acabar em aterros sanitários ou chegar a corpos d'água, causando poluição e representando uma ameaça à vida selvagem e aos ecossistemas. “É um projeto que estamos iniciando de recuperação de áreas degradadas, onde ocorre o descarte irregular de lixo, resíduos, é uma ação que vamos dar segmento, são vários pontos e a intenção é recuperar esses locais para que a gente tenha a cidade cada vez mais sustentável, mais arborizada e todos os serviços ambientais sendo prestados de uma maneira mais efetiva”.



Zanquim disse, ainda, que este não é apenas um projeto de limpeza. “É uma ação de renascimento, onde cada árvore plantada será um testemunho do nosso compromisso com a sustentabilidade e com as futuras gerações. E assim, com união, vamos recuperando as áreas degradadas de nossa cidade e auxiliando nos processos contra as mudanças climáticas que estão afetando a vida de todos. O descarte de resíduos em locais inadequados é crime ambiental”, ressalta o secretário.

