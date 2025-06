Mega feirão da habitação realiza 470 atendimentos em São Carlos

Imagem aérea do Mercado Municipal durante feirão da Prohab -

Com a presença do subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, José Police Neto, a Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) realizou, neste final de semana, o Mega Feirão Habitacional, uma iniciativa do Programa Casa Paulista, que visa beneficiar famílias com rendas das faixas 2 e 3.

As construtoras MRV, ADN e Grupo Plano participaram do evento, que aconteceu no sábado (7/6) e domingo (8/6), na Praça do Mercado Municipal. Segundo o diretor-presidente da Prohab, Marquinho Amaral, foram disponibilizadas 567 unidades habitacionais. Algumas famílias concluíram o processo durante o feirão; outras devem fechar esse procedimento nesta semana.

As três construtoras, juntas, realizaram 470 atendimentos. Nos próximos dias, as pessoas atendidas seguem em tratativas com os empreendedores no intuito de finalizar as cartas de crédito. “O cheque Casa Paulista é uma conquista da Prohab com o apoio do prefeito Netto Donato e do vice, Roselei Françoso. Além das faixas 2 e 3, é uma oportunidade de contemplar a faixa 1 do projeto habitacional, uma vez que as construtoras têm descontos de até 75% se vender para este público, inclusive com moradias no centro de São Carlos, o que representa morar com dignidade. Estou muito feliz, pois em cinco meses à frente da Prohab, conquistamos esse belo presente do governador Tarcísio. Foi emocionante presenciar pais, filhos, avôs e avós saindo da Praça do Mercado com a esperança de conquistar a casa própria”, comentou Marquinho Amaral.

A faixa 1 contempla a renda bruta familiar de R$ 2.850. Já a faixa 2 de R$ 2.850,01 a R$ 4.700 e a faixa 3 de R$ 4.700,01 até R$ 8.600.

ACESSO - O subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, José Police Neto confirmou que o propósito do governo de São Paulo é ampliar o acesso da população à moradia. “A nossa intenção é oferecer moradias em condições acessíveis. E isso só é possível graças ao empenho do nosso governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Habitação, Marcelo Branco. O interessante também é a localização dos imóveis. Temos imóveis na rua XV de novembro, no Jardim Embaré, portanto essa é uma boa oportunidade para a população de São Carlos sair do aluguel”, destacou Police Neto.

“Quando a família sai do aluguel, ela evolui. Sobra até um dinheiro para fazer investimento na educação dos filhos, é possível fazer uma viagem em família. O que a gente quer, por meio do programa Casa Paulista, é contribuir de alguma maneira na economia familiar”, destaco o subsecretário de Habitação de São Paulo.

Também compareceram ao Mega Feirão Habitacional o coordenador de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), Rômulo Rippa, o secretário de Regularização Fundiária, Rodson Magno do Carmo e o ex-deputado federal, Lobbe Neto.

