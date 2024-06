Médico acusado pela morte do menino Noah é absolvido pelo tribunal do júri

Noah morreu em 2014 na Santa Casa de São Carlos - Crédito: arquivo pessoal

O Tribunal do Júri absolveu o médico Luciano Barboza Sampaio da acusação de homicídio pela morte do menino Noah Alexandre Palermo, de 5 anos, em 2014. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira (3), no Fórum Criminal de São Carlos.

Somente no começo da madrugada desta terça-feira (4) foi proferida a sentença pelo Juiz Dr. Antonio Benedito Morelo. O corpo de jurados acolheu a tese apresentada pela defesa em plenário, que alegou que o fato do médico não estar presente no hospital não contribuiu para a morte do garoto e que não havia na Santa Casa médico para a troca de plantão.

Luciano foi pronunciado pelo crime de homicídio, pois segundo a acusação, ele havia deixado de comparecer na unidade sem comunicar o seu substituto imediato, assumindo o risco de não evitar a morte de Noah depois de ter realizado o procedimento cirúrgico de apendicite o que teria contribuído para o óbito da criança.

Ainda cabe recurso da decisão.

