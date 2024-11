Mecânico perde prova do Enem por atraso e ganha bolsa de cursinho pré-vestibular do Objetivo

Compartilhar no facebook

Odair Francisco Junior, de 46 anos, que perdeu a primeira prova do Enem - Crédito: Abner Amiel

Odair Francisco Junior, de 46 anos, que perdeu a primeira prova do Enem neste domingo (3) devido a um atraso de um minuto, ganhou uma bolsa de cursinho pré-vestibular.

Em entrevista ao SCA, ele disse ter se preparado para a prova, realizando simulado e estudando com a filha. Entretanto, Odair não conseguiu chegar a tempo.

“Vim de Descalvado ontem e hoje eu estava na Vila Prado. Eu pedi um Uber, mas o Uber demorou para chegar. Aí o motorista falou que iria vir pela pista, que seria mais rápido, mesmo assim não deu certo”, lamentou.

Alguns professores de cursinhos tentaram ajudá-lo, pedindo para o fiscal liberá-lo, mas sem êxito.

Odair é natural de Descalvado e atualmente mora em São Carlos. Ele trabalha como mecânico em São Carlos e disse que sonha em fazer engenharia mecânica.

“Ano que vem estarei aqui, com certeza”, salientou, com lágrimas nos olhos.

Odair, contudo, não contava com uma surpresa. Um dos gestores do cursinho pré-vestibular Objetivo, o Auber, viu a cena toda, inclusive ele sendo consolado por uma jornalista da EPTV.

“Eu sou Auber do Colégio Objetivo e vamos dar um ano de cursinho para você”, anunciou Auber. As pessoas que estavam ao redor comemoravam. O vídeo foi registrado com exclusividade pelo SCA.

