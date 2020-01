Crédito: Divulgação

O restaurante McDonald’s da Rotatória do Cristo informa que abriu novamente as portas ao público. No dia 12 deste mês o local ficou inundado após uma enchente que atingiu a região.

Naquela noite choveu o equivalente a 167,8 milímetros e clientes e funcionários ficaram ilhados. Eles foram salvos por policiais militares com a ajuda de voluntários.

Ninguém se feriu.

