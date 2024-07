Guarda Municipal acompanha limpeza nas áreas centrais da cidade

A Guarda Municipal acompanhou na manhã desta sexta-feira (26/07), a equipe da Secretaria de Serviços Público em mais uma etapa de limpeza em áreas públicas da cidade para o recolhimento de lixo orgânico e objetos que podem acumular água de chuva se tornando criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Foram recolhidos materiais inservíveis e lixo orgânico na avenida São Carlos, na Praça da Independência, no Pontilhão da Avenida Trabalhador São-carlense, na Praça da Rodoviária, na Rua da Imprensa, no Balão do Bonde, na Rua Walter de Camargo Shutzer e na rua Carlos Flachiman na Praça do Bangu.

Durante a ação a Guarda Municipal também abordou 08 pessoas que estavam nesses locais e verificou o histórico criminal de cada um. No momento da averiguação nada de ilícito foi localizado e por não deverem nada a justiça, todos foram orientados quanto ao sistema de assistência que o município oferece e posteriormente liberados.

“Acompanhamos novamente a equipe dos serviços públicos devido aos vários pedidos que recebemos de comerciantes e moradores dessas regiões, que se queixam da sujeira que as pessoas que frenquentam essas áreas deixam e da insegurança que causam já que alguns são usuários de drogas”, explica Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, Samir Gardini.

Nesta sexta-feira novamente foi recolhido um caminhão com material inservível, lixo orgânico e descartáveis variados.

