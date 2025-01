Mau cheiro atormenta moradores da Região do Castelo Branco e SAAE toma providências

Córrego do Gregório: SAAE divulga que já tem licença da Cetesb e licitação aberta para começar a obra que vai ampliar o diâmetro e a qualidade do material da rede de esgoto - Crédito: SCA

Um mau cheiro causado pelo despejo de esgoto in natura no Córrego do Gregório vem atormentando a vida dos moradores da Região dos bairros Castelo Branco e Azulville. O SAAE divulgou nota no final da tarde desta terça-feira, 21 de janeiro, que tomou providências de forma emergencial para resolver o problema que rendeu várias reclamações dos usuários. A Cetesb multou a autarquia em cerca de R$ 2.000,00 pelo despejo de esgoto in natura no Córrego do Gregório.

OUTRO LADO - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que, com relação ao mau cheiro no Córrego do Gregório, reclamado por moradores nas imediações dos Bairros Azulville e Castelo Branco, hoje mesmo, 21/01, equipe técnica da autarquia já realizou trabalho emergencial para conter o odor através de desobstrução e limpeza da rede de esgoto que está na capacidade limite de vida útil.

Vale ressaltar que o SAAE já tem licença da Cetesb e licitação aberta para começar a obra que vai ampliar o diâmetro e a qualidade do material da rede de esgoto.

Até 30 dias a licitação deve ser concluída, a empresa contratada e a obra iniciada. E dentro de 60 dias, após a contratação, uma nova rede estará instalada. Durante este período, o SAAE dará manutenção semanal neste trecho do Gregório, para diminuir consideravelmente o mau cheiro.

Acerca da multa aplicada pela Cetesb, de cerca de R$ 2.000,00, o SAAE esclarece que irá recorrer em função das medidas já preventivamente adotadas.

