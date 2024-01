Problemas com mato alto e lixo causam preocupação em moradores em São Carlos

Terrenos e espaços públicos que estariam em estado de abandono e sem a manutenção necessária. Esta está sendo as reclamações mais frequentes de leitores do São Carlos Agora que residem em diversos bairros de São Carlos e entraram em contato para reclamar do problema que tem sido comum neste início de 2024.

Indignados, afirmam que há vários terrenos e praças que o mato cresceu e o Poder Público não estaria dando a atenção necessária. Um dos exemplos está na rua Reinaldo Pizzani, no Cidade Aracy 2.

Um morador afirmou que o mato cresceu muito em um terreno ao lado de sua casa. “O tamanho do mato já passou da altura do muro”, disse, salientando que, com isso, animais peçonhentos estariam invadindo sua moradia, como ratos, escorpiões e sapos.

“Tenho uma criança de 1 ano e outra com 6 anos. Sem contar que há pessoas que jogam lixo e entulho no terreno e chega a atrapalhar a nossa visão quando vamos sair com o carro da garagem”, afirmou o leitor.

Santa Mônica

Outra reclamação vem do Jardim Santa Mônica, mais precisamente de moradores da rua Professor Ernfrid Frick.

De acordo com os reclamantes, há uma praça no bairro que estaria em situação de abandono e necessitaria de limpeza. Relatos dao conta ainda que, durante a noite, pessoas suspeitas fariam uso de entorpecentes e praticariam sexo no local. “Está muito perigoso. Chega ser uma vergonha a gente que paga o imposto ter que implorar por limpeza”, observou.

Jardim Paraíso

Outra leitora do SCA, que afirma morar no Jardim Paraíso (ao lado do Jardim Santa Mônica). Ela confirma a situação em estado de abandono da praça que fica na rua Professor Ernfrid Frick, com a Oscar Jensen, atrás da Santa Casa. “O espaço está praticamente abandonado, cheio de mato, lixo, galhos que vão caindo e secando pelo chão. Tem andarilho morando, usando drogas e fazendo até sexo na praça. É um descaso para nós moradores que pagamos impostos e temos por isso o direito de ter praças públicas e ruas limpas”, confirmou.

Parque do Kartódromo

Moradores da Avenida Elisa González Rabello, próximo à praça sobre o córrego Santa Maria e ao parque do Kartódromo, afirmam que residem em um local lindo e rico em natureza. Porém, segundo eles, problemas de descaso e insegurança local chegaram a ser denunciados ao SCA.

De acordo com os reclamantes, os problemas continuam e pontuaram o que causa insatisfação, como terrenos com mato muito alto invadindo calçadas, impossibilitando a passagem de pedestres; Pracinha e ponte sobre o córrego estaria abandonada, cheio de lixo e mato. Parte dela teria desmoronado. De acordo com eles, estaria ocorrendo no local, comércio de drogas em uma construção em frente a pracinha.

Afirmam ainda que em determinados dias da semana, há circulação em demasia de motos na ponte da pracinha e que o local teria virado via de acesso de motociclistas.

Jardim Bicão

Outra reclamação vem do Jardim Bicão. Leitores do SCA afirmaram que há várias árvores que necessitariam de poda, e em alguns casos não teria como estacionar os veículos nas vias que fazem o entorno da praça de lazer.

Tijuco Preto

Por fim, moradores do Tijuco Preto, residentes no entorno de uma praça no bairro, entraram em contato para reclamar do mato alto, iluminação deficitária e entulhos que são jogados indiscriminadamente.

Para piorar a situação, segundo eles, no espaço público teria escorpiões, cobras e outros animais peçonhentos que apareceram devido ao excesso de lixo e falta de limpeza e estariam invadindo a casa. Garantem ainda que a Prefeitura não faz limpeza há meses no local.

Uma observação feita por uma moradora foi especifica quanto a iluminação do local: lâmpadas estariam queimadas e pessoas suspeitas usam a praça para consumir entorpecentes e existe o risco de ocorrer crimes.

