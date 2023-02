Mato alto em terrenos no Jardim Hikare favorece a ação de bandidos

Terrenos abandonados causam indignação de moradores do Jardim Hikare - Crédito: Maycon Maximino

Moradores do Jardim Hikare estão indignados com problemas que têm afetado o bairro. Principalmente famílias que residem nas ruas Dr. Alberto Catani e Juliano Parollo. Além da Avenida Alois Partel.

De acordo com eles, o bairro está em "estado de abandono". O motivo é que vários terrenos são utilizados para depósito de entulhos, já que muitas pessoas realizam o descarte ilegal.

Porém, para piorar, não há manutenção do local e o mato está alto, fazendo com que animais peçonhentos invadam as moradias e coloquem em risco as famílias.

O problema piora já que a iluminação pública é deficiente e pessoas suspeitas, aproveitando o mato alto que há nos terrenos, se escondem e assaltam as casas principalmente no período noturno, deixando os moradores com a sensação de insegurança.

Diante de tantos problemas, os moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e exigiram providências das autoridades municipais para que as suas reivindicações sejam atendidas.

