Massa de ar seco volta a predominar e temperaturas sobem ao longo da semana

Vista da rodovia Washington Luís na manhã desta terça-feira - Crédito: Maycon Maximino

O tempo volta a ficar estável em São Carlos e no estado de São Paulo a partir de hoje, terça-feira (02/07), até sexta-feira (05/07), de acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET). A previsão é de céu claro a poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões paulistas, com temperaturas em gradativa elevação.

Em São Carlos, a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 50% durante o período, com a temperatura máxima não ultrapassando os 25°C.

