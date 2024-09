Marquinho Amaral e Cesinha Maragno participam de reunião com a EIXO-SP - Crédito: divulgação

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, acompanhado do secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, participou nesta sexta-feira (06) de uma reunião em São Carlos com o superintendente de engenharia da Concessionária EIXO – SP, Graciano Argento de Amorim, com o assistente de faixa de domínio, Lucas da Cunha Pereira e com o assessor de relações institucionais, Marcos Mauricio Chitolina de Góes, ocasião que foi debatida as alterações no projeto para implantação de dispositivo de acesso na rodovia Washington Luís (SP 310) no bairro Recreio Campestre. A reunião contou ainda com as presenças do secretário municipal adjunto da citada secretaria, Sebastião Carlos Batista e do diretor de Trânsito Paulo Luciano.

O presidente da Câmara destacou que a construção do dispositivo de acesso ao Recreio Campestre é medida urgente, pois a inexistência do mesmo obriga os moradores a percorrer 10 km adicionais, dificuldade que será solucionada com a execução da obra em trecho nas proximidades do bairro pela Prefeitura de São Carlos. O acesso beneficiará não só moradores do bairro Recreio Campestre como também de suas imediações.

Marquinho Amaral afirmou que além do encurtamento da distância para o acesso de moradores aos locais na rodovia SP-310 no município de São Carlos, a execução das obras “é de extrema importância para a segurança viária e o desenvolvimento da região”.

“O trecho apontado é essencial para o tráfego de veículos, ligando São Carlos a outras cidades, sendo vital para o escoamento de produtos e o deslocamento de pessoas”, acrescentou.

