Março registra queda em vendas e locações na região de São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: CCS-UFSCar

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de março de 2025, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de fevereiro de 2025 em São Carlos e região.

Foram consultadas 75 imobiliárias das cidades de Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança Do Sul, Caconde, Casa Branca, Descalvado, Divinolândia, Dobrada, Dourado, Gavião Peixoto, Ibaté, Itirapina, Itobi, Matão, Motuca, Nova Europa, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Ernestina, Santa Lúcia, São Carlos, Tabatinga, Tapiratiba e Trabiju.

As vendas caíram 39,37% e o volume de novos contratos de locação contratados no período teve queda de 20,79%.

O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto analisou os dados. “A região de São Carlos — reconhecida como polo universitário e tecnológico do interior paulista — apresentou um cenário misto no mercado imobiliário. O segmento de vendas sofreu retração ao longo do trimestre, acumulando queda de -52,45% , reflexo possivelmente de um mais cauteloso por parte dos compradores. Por outro lado, o setor de locações teve desempenho excepcional, impulsionado pela forte demanda gerada por estudantes e profissionais ligados à UFSCar, USP e aos parques tecnológicos da cidade. Com alta expressiva em fevereiro. (+106,20%), o acumulado do ano chegou a +84,31% , sinalizando um movimento significativo de busca por moradia temporária e acessível.”

Vendas

Casas: 59%; apartamentos: 41%

Locais :

Casas: 79%; Apartamentos: 21%

Vendas em Março

A média de valores das casas e apartamentos vendidos no período ficou em até R$ 200 mil.

A maioria das casas era de 2 dormitórios, com área útil de 50 até 100 m².

Os apartamentos vendidos eram, na maioria, de 2 dormitórios, e área útil de até 100 m².

53,8% das propriedades vendidas em Março estavam situadas na periferia, 23,1% nas regiões centrais e 23,1% nas áreas nobres.

Com relação às modalidades de venda, 46,7% foram financiados pela CAIXA, 20% por outros bancos, 13,3% diretamente pelos proprietários, 20% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.

Locais em Março

A faixa de preço de contratação de preferência dos inquilinos de casas e apartamentos ficou entre R$ 1.000,00 até R$ 1.500,00.

A maioria das casas era de 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.

A maioria dos apartamentos era de 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.

A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (44%), na região central (37%) e nos bairros mais nobres (20%).

E daqueles que encerraram os contratos de locação, 53,3% não informaram a razão da mudança, 13,3% optaram por aluguéis mais baratos, 33,3% para aluguéis mais caros.

Leia Também