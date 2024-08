MAPFRE reinaugura sede modernizada em São Carlos com mais de 5 mil m²

Central de atendimento modernizada foi reinaugurada em São Carlos: no último ano, central registrou, mais de três milhões de interações com o público - Crédito: Marcos Escrivani

Contando com a presença de parte do corpo diretivo, autoridades municipais e convidados, a MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, inaugurou na manhã desta sexta-feira, 23, a modernização de sua sede em São Carlos, que tem uma área construída superior a 5 mil metros quadrados. A empresa seguradora é considerada uma das principais empregadoras da região central do Estado e só na cidade possui mais de 700 colaboradores.

Dentre os diretores, estiveram em São Carlos, os CEO’s Felipe Nascimento e Nelson Alves (Finanças e Operações), além de Fátima Lima, diretora de sustentabilidade e da Fundação MAPFRE.

Em entrevista à imprensa presente, Nascimento informou que, desde 2012, quando a MAPFRE iniciou as atividades em São Carlos, os investimentos foram contínuos, sendo centralizado na sede devido à localização e ao trabalho consolidado. “O local é privilegiado, possui mão de obra qualificada e desde que iniciamos as atividades em São Carlos, já passaram mais de 3,3 mil servidores durante esta jornada”, disse, salientando que a MAPFRE possui vários canais de distribuição e um centro de serviço compartilhado, salientando que a sede são-carlense é um centro de excelência.

Nascimento observou ainda que planos de expansão corporativo por parte da empresa seguradora se encaixam em ciclos, projetando crescimento.

A sede, que abriga a Central de Relacionamento ao Cliente e Corretores, o Centro de Serviços Compartilhados e o MAPFRE ON – espaço dedicado ao relacionamento com corretores e parceiros de negócios –, agora oferece um ambiente ainda mais acolhedor, dinâmico e sustentável. Apenas no último ano, a central registrou, mais de três milhões de interações com o público, o que representa uma média de cinco atendimentos por minuto

Calor humano

Questionado sobre a Inteligência Artificial (IA), o CEO disse que é uma realidade e há apostas em linhas de seguro quanto a estimativas de danos por imagem que irá facilitar o atendimento, com pesquisas e respostas certeiras. “É uma ferramenta importante, que está no dia a dia. Mas não iremos substituir o calor humano no atendimento aos clientes”.

Seguros no Brasil

Outro tema dissecado por Nascimento foi quanto ao seguro no Brasil. Segundo ele, existe oportunidades para um forte crescimento e a MAPFRE trabalha para isso. “Principalmente nos últimos tempos com o advento da pandemia da Covid-19 e eventos naturais que causaram danos. Isso despertou entre as pessoas a sensibilidade e risco de proteção”, afirmou. “Acredito em um crescimento enorme, mas há necessidade de se trabalhar para fazer com que o consumidor possa ter capacidade para o pagamento e paralelamente criar produtos e serviços”, pontuou.

Em uma pequena análise, Nascimento disse que aproximadamente 9% da área cultivada no Brasil é segurada, bem como 17% de moradias, 17% de pessoas com mais de 18 anos e aproximadamente 30% da frota brasileira.

A unidade

Entre as inovações implementadas na unidade, estão iniciativas de sustentabilidade, como a adoção de sistemas de eficiência energética, iluminação 100% em LED, aproveitamento de luz natural e o uso de energia proveniente de fontes renováveis. A infraestrutura também foi adaptada para ser completamente acessível, com adequações para pessoas com deficiência, ampliação dos espaços de convivência e a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos, em conformidade com as políticas globais de desenvolvimento sustentável da MAPFRE. A reforma priorizou ainda a criação de ambientes multifuncionais, que podem ser adaptados para diferentes usos, desde reuniões colaborativas até áreas de trabalho individualizado.

