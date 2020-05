Um leitor do SCA entrou em contato via Whatsapp para alertar que há um congestionamento na rodovia Washington Luis (SP-310), sentido interior/capital, entre os trevos do Santa Felícia e Jardim Paulistano.

Segundo o informante, a concessionária que administra a rodovia realiza a manutenção em uma passarela e apenas uma faixa da pista está em operação.

