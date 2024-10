Mais 14 câmeras de monitoramento entram em funcionamento em locais estratégicos de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, colocou em operação mais 14 câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade, são 4 câmeras LPR (License Plate Recognition – Reconhecimento de Placa Veicular) tecnologia que permite a leitura e gravação de placas de veículos em tempo real e mais 10 câmeras Speed Dome que possuem zoom óptico, se movimentam por 360° e são controladas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, afirma que é mais um ganho para o município que passa a ter uma cobertura de monitoramento ainda maior. “É mais um conjunto de câmeras que entram em operação em locais estratégicos, pontos de interesse de segurança pública, de grande fluxo de veículos, de denúncias de ocorrências e verificamos que os locais onde as câmeras são instaladas temos uma diminuição dos indicadores criminais. Todas as câmeras estão ligadas ao programa “Muralha Paulista” que é um conjunto de inteligência em segurança pública com leitura facial, gravação de placas que verificam veículos roubados, abertura para uso de câmeras particulares, analises de dados coletados, tudo conectado ao sistema digital da Polícia, nossos sistemas estão ligados aos principais programas do Estado e do Governo Federal.

Samir destaca, ainda, que a infraestrutura de São Carlos é referência no Brasil e que todas as câmeras, gerenciamento e manutenção são do município, com profissionais da Guarda Municipal. “Temos relatos em cidades vizinhas onde os equipamentos são alugados, e se gasta em torno de R$ 600.000,00 por mês de locação, sem dizer do risco do programa acabar se o contrato não for renovado, não é o nosso caso, em São Carlos todos os equipamentos são nossos, a manutenção é nossa, isso é determinante para nosso grande avanço, principalmente na ampliação de câmeras, não temos a preocupação de perder ou do programa ser interrompido por algum motivo, hoje todas as câmeras instaladas funcionam e o município quer estar junto com as políticas públicas do Estado e da União, para que consiga enfrentar a violência e dar uma melhor qualidade de vida aos munícipes”, finaliza o secretário.

O investimento foi de aproximadamente de R$ 500 mil provenientes de emendas parlamentares de vereadores e contrapartida da Prefeitura de São Carlos. As câmeras foram instaladas no Douradinho, Maria Stella Fagá, Jockey Clube, Varjão, Morumbi, Moradas, Araucária, Embaré, Vida Nova São Carlos, entre outros locais.

