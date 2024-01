Mãe de aluno afirma que Cemei no São Carlos 2 precisa de reforma

Crédito: Divulgação

A mãe de um aluno do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Professora Amélia Meirelles Botta, no São Carlos 2, entrou em contato com o São Carlos Agora para afirmar que a instituição de ensino necessita por melhorias. Principalmente quanto a reformas no telhado.

Preocupada com a atual condição da escola, a reclamante disse que há praticamente um ano os pais aguardam reforma no telhado da escola. O motivo é que, na época das chuvas, salas alagam, tornando a presença dos pequenos alunos um perigo. “Principalmente na fase 1. As crianças tiveram que ficar no pátio da escola ou até mesma ‘presas’ em carrinhos de bebê, pois o chão fica com muita água”, disse em relatos via WhatsApp.

A mãe afirmou ainda que o forro de uma das sala abriu e relevou que as melhorias estaria em processo de licitação. “Mas amanhã (nesta terça-feira, 23) começa a colônia de férias e na próxima semana, voltam às aulas. Nós, mães, que precisamos trabalhar e deixar nossos filhos, ficamos sabendo a situação da escola”, disse, preocupada.

Durante o desabafo, a mulher disse que os problemas se estendem por outros cômodos, como goteiras em cima de um fogão na cozinha do Cemei.

Por fim, ela afirmou que em uma das vezes que foi buscar o filho na escola, a professora teria levado a criança e passava por poças de água até chegar a ela. “No trajeto ela caiu e se machucou”, disse.

