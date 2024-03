Mãe de adolescente com doença renal cobra respostas da CPFL sobre fornecimento de gerador de energia

Otavio faz diálise em casa e precisa de energia para alimentar o equipamento. - Crédito: arquivo pessoal

Maria Rosineidi Paulino, mãe de Otavio Henrique Paulino Linhares, 16 anos, que nasceu com uma síndrome genética e necessita de diálise peritoneal diária, cobra da CPFL informações sobre o fornecimento de um gerador de energia. Segundo ela, são constantes as quedas de energia na região onde moram, no Planalto Verde, colocando em risco a saúde do adolescente.

A necessidade do gerador

Otavio não possui função em nenhum dos rins e precisa realizar diálise peritonial por 12 horas por dia. O procedimento consiste na infusão e drenagem de medicação no abdômen atráves de uma máquina ligada a rede de energia. Caso seja interrompido o procedimento antes do término do processo, pode causar problemas de saúde ao Otavio.

Maria Rosineidi relata que já entrou em contato com a CPFL em agosto de 2022. Em 06/09/2033, após um ano, chegou uma carta da CPFL para comparecer a uma unidade e apresentar laudos e atualizar cadastro. A mesma apresentou um laudo médico comprovando a necessidade do gerador. No entanto, até o momento, não obteve resposta da companhia.

A CPFL informou que irá até a casa da cliente fazer uma avaliação, contudo não é de responsabilidade da companhia fornecer geradores de energia.

