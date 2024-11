Loja Cabochard fecha após 56 anos de atividades em São Carlos

O prédio onde a loja funcionou durante os 31 anos de existência em São Carlos - Crédito: SCA

A empresa Cabochard Modas E Calcados Ltda, localizada no bairro Centro, em São Carlos, um das mais tradicionais do comércio local, encerrou suas atividades no dia 30 de outubro deste ano após 56 anos de atividades. Antes de baixar as portas, a loja “queimou” todo seu estoque em uma megapromoção.

A loja foi fundada em 1968, e foi reinaugurada há 31 anos, em 27 de setembro de 1993. A atividade principal da empresa era comércio varejista de calçados. O negócio estava localizado na Avenida São Carlos, 1513, no complexo do Mercado Municipal.

Durante o tempo em que funcionou a Cabochard sempre atuou na venda de calçados e bolsas, primando por oferecer produtos de qualidade, principalmente sapatos e botas masculinos e femininos de couro legítimo. Seu público era a classe média.

A empresa também ne destacava nas vendas de início de ano, quando, em janeiro, realizava as “vassouradas da Cabochard” com uma semana de promoções muito antes de a Black Friday se tornar febre no Brasil.

Rubens Simões, fundador proprietário da Cabochard Calçados, morreu em 29 de dezembro de 2023, há quase um ano. Simões deixou um grande legado, sendo um dos pioneiros do ramo de calçados e bolsas em São Carlos. “Os filhos, que moram em São Paulo, não tiveram interesse em continuar com o negócio. O empresário chegou a ter também as lojas Magriffe, Predileta e Gabriela”, afirma o presidente do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos), Paulo Gullo. A Cabochard também chegou a ter lojas em Limeira e Araraquara.

O memorialista de São Carlos, Cirilo Braga, ressalta que talvez seja o momento de se discutir o papel do Mercado Municipal. Segundo ele, em todas as cidades onde existe, o chamado “Mercadão” se destaca pela gastronomia. “Ao invés de empresas com este perfil de você se alimentar no local com produtos de qualidade, o nosso Mercado Municipal está aos poucos se descaracterizando e sendo tomadas por empresas de vendas e consertos de celulares e acessórios”, lamenta ele.

