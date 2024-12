LINEU NAVARRO “Volto para a Câmara Municipal num momento muito diferente”

Lineu Navarro foi entrevistado pelo SCA - Crédito: SCA

Eleito com 2.212 votos, Luiz Antônio Navarro Magalhães Luz, o Lineu Navarro (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 11 de dezembro, em entrevista ao SÃO CARLOS AGORA que a Câmara Municipal mudou muito nestes oito anos em que ele esteve fora do Poder Legislativo muita coisa mudou. Lineu foi vereador entre 1996 e 2016, quando foi candidato a prefeito.

“Volto para a Casa de Leis num momento muito diferente de 2016, quando não concorri à reeleição para disputar o Poder Executivo. Volto num momento de política extremamente radicalizada que divide amigos e até as famílias. Amizades se desfazem e até há casos onde familiares não conversam entre si por conta destas posições sectárias. A Câmara, principalmente nos últimos quatro anos, mudou muito. Ela deixou o seu papel primordial de fiscalizar o Poder Executivo para se misturar com o Poder Executivo, deixando de lado o seu papel de fiscalizar”, comentou o vereador eleito.

Segundo ele, houve uma partilha da administração municipal entre os vereadores. “Tivemos vereadores ocupando cargos no Executivo e mandando em determinadas pastas. Então, no linguajar popular, cada um cuidava do seu quadrado, indicando cargos, cuidando de licitações e contratações e nada era mais fiscalizado”.

Lineu fez um mandato de oposição a Dagnone de Melo entre 1996 e 2000. Depois foi vereador de situação entre 2001 e 2012. Em 2013 volta à oposição no governo do prefeito Paulo Altomani.

A ascensão da chamada Bancada da Bíblia nas Câmaras Municipais de toda região, segundo Lineu, é “legítima”. “As igrejas neopentecostais participam de forma muito organizada e ativa na política nacional. No Congresso têm seus interesses em concessões de emissoras de rádios e TV e etc. Nos últimos anos estas lideranças assumem este papel de forma clara”.

Historiador de formação, Lineu também afirma que a participação de religiosos sempre existiu na política brasileira. “A igreja católica sempre teve muita força, inclusive com a Teologia da Libertação e as comunidades eclesiais de base lutando pelo campo progressista”.

Sobre o momento atual, Lineu afirma que o prefeito Netto Donato (PP) já é prefeito de fato desde 2022 quando ingressou no governo do prefeito Airton Garcia. “Ele já é prefeito de fato e a partir de janeiro passa a ser prefeito de direito”, comenta ele.

O parlamentar eleito afirma que não mistura as posturas políticas com relacionamentos pessoais. “Eu respeito o Netto como pessoa, mas meus valores e minha forma de fazer política é muito diferente do que ele pensa. Sou padrinho de casamento do vice-prefeito eleito, Roselei Françoso, que foi do PT, filiado por mim, mas nesta campanha estava abraçado e presente nas fotos com Michele Bolsonaro. Ele fez outra trajetória, deixou o PT durante a maior crise política. Como pessoa tenho o maior respeito, mas hoje estamos em campos opostos. Por tudo isso, vou ser oposição ao governo de Netto Donato”, esclarece ele.

Por fim, Lineu comemora a eleição de cinco vereadores de esquerda em São Carlos. Além dele, o PT reelegeu Raquel Auxiliadora, o PSOL reelegeu Djalma Nery e elegeu Fernanda Castelano e o PC do B elegeu Larissa Camargo. “Pela primeira vez na história a esquerda elegeu cinco vereadores que são realmente de esquerda”, conclui ele.

