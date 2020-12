Nuvens carregadas se aproximam de São Carlos - Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Leitores captaram imagens da nuvens carregadas se aproximando de São Carlos no início da tarde desta quinta-feira (03). As imagens são da região da Getúlio Vargas e do Jardim São Carlos.

Até o momento a Defesa Civil não emitiu nenhuma alerta de temporal para São Carlos ou região.

