Leitora flagra momento exato em que árvore cai sobre carro no Centro de São Carlos

Crédito: reprodução Janaína Goulart

Uma leitoar atenta registrou em vídeo um momento de susto durante a tempestade de areia que atingiu São Carlos na tarde do último sábado (24). A filmagem, feita na Rua XV de Novembro, sentido Vila Nery, mostra o exato instante em que uma árvore, arrancada pela força do vento, cai sobre um HB20 preto.

O incidente ocorreu por volta das 16h35, quando os ventos se intensificaram na cidade. Segundo a leitora, ela e o marido perceberam a gravidade da situação e decidiram filmar com o celular. Nas imagens, é possível ver que o veículo foi atingido por uma árvore de pequeno porte, mas que causou danos ao teto do carro.

"Felizmente, ninguém se feriu", relatou a leitora. "Estavam no carro a motorista, uma outra senhora no banco de trás e um cachorro no porta-malas. O cão ficou bastante assustado e pulou para o banco da frente."

Antes mesmo da árvore cair, o HB20 quase foi atingido por uma enorme telha de zinco que se desprendeu de uma obra em construção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e a Polícia Militar também esteve no local para prestar apoio.

