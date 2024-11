Leitor denuncia vazamento de esgoto no córrego do Gregório

Local onde estaria ocorrendo o vazamento - Crédito: reprodução

Um leitor denunciou um vazamento de esgoto a céu aberto no córrego do Gregório, em São Carlos, na altura do número 2925. O problema ocorre na região do CREA, próximo ao Fórum Cível e ao prédio das novas instalações da Prefeitura Municipal.

Segundo o denunciante, "é um crime ambiental gravíssimo, toda tubulação de esgoto deve ter sido rompida. Já há dias isso está acontecendo, com um cheiro horrível, e até agora nenhuma medida foi tomada para resolver o problema."

Resposta do SAAE

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) informou, por meio de nota, que uma equipe da Gerência de Obras e Saneamento está no local analisando a situação. A autarquia prometeu diagnosticar a causa do vazamento e providenciar a solução o mais rápido possível.

