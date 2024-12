Latam inaugura escola em São Carlos para formação de mecânicos aeronáuticos

Latam Inaugura Escola em São Carlos - Crédito: Abner Amiel

A Latam inaugurou na manhã desta terça-feira (10) em São Carlos a Escola Latam. O evento correu por volta das 10h com a presença do ministro do trabalho e emprego, Luiz Marinho, e executivos da empresa. A escola é a única no Brasil vinculada a uma companhia aérea e certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), marcando o início de um projeto pioneiro na formação de mecânicos aeronáuticos.



Ministro do trabalho e emprego, Luiz Marinho este participando do evento.

A primeira turma contará com 70 funcionários bolsistas da própria Latam, com aulas presenciais previstas para começar em janeiro de 2025. Serão 60 vagas para colaboradores das funções de Auxiliar Técnico I e II e 10 para funcionários de outros cargos. As bolsas cobrirão 75% do custo total do curso, que será realizado fora do horário de expediente.

Expansão e novos investimentos - A Latam também anunciou um investimento de R$ 40 milhões na construção de um novo hangar no Centro de Manutenção e Revisão (MRO) em São Carlos, voltado para atender aeronaves dos modelos Boeing 787 e Airbus A320. A previsão é de gerar cerca de 300 novos empregos diretos. No futuro, a companhia pretende ampliar a atuação da Escola Latam, oferecendo cursos abertos ao público em áreas como tripulação técnica e tripulação de cabine.

Leia Também