LATAM doa 20 bolsas de emergência para o SAMU São Carlos

Doação foi realizada nesta quarta-feira - Crédito: Maycon Maximino

Nesta quarta-feira (4), a LATAM realizou a doação de 20 bolsas de emergência para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Carlos. As bolsas, anteriormente utilizadas em aeronaves, foram substituídas por novos equipamentos e estavam sem uso.

Daniele Robles Antoneli, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhada pelo diretor do Samu, João Adriano Rosa e membros da equipe, estiveram presente para receber a doação diretamente da companhia aérea no Centro de Manutenção (MRO) da empresa. As bolsas com medicamentos e equipamentos serão utilizados nas viaturas do SAMU, fortalecendo a estrutura de atendimento médico de urgência.

