Kombalada anuncia "Natal Mais Legal 2024"

23 Out 2024 - 07h21

23 Out 2024 - 07h21 Por Da redação

Kombalada - Crédito: divulgação

A Kombalada está de volta para celebrar o final de ano com o evento "Natal Mais Legal 2024". Após o sucesso da campanha do ano passado, a empresa vai realizar um novo sorteio, desta vez com uma festa ainda mais completa.

O ganhador poderá escolher a decoração temática do evento, além de garantir salgadinhos, chope à vontade, DJ e fotógrafo para registrar todos os momentos da balada.

Para participar, basta preencher um voucher nos pontos de patrocínio e depositá-lo nas urnas disponíveis.

Empresas também podem participar da promoção e oferecer essa experiência inesquecível aos seus clientes.

Mais informações pelo WhatsApp: (16) 99144-0192 ou no site www.kombalada.com.

